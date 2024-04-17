دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، فواز جرجس، من أي عمل انتقامي لإسرائيل ضد إيران قد ينتشر بالمنطقة بشكل أوسع، لافتا إلى أن انتقام إسرائيل من الانتقام الإيراني سيشعل ردا اقوى لطهران.

جاء ذلك في مقابلة لجرجس مع CNN حيث عبّر عن شكه بإمكانية وقوع رد إسرائيلي دون تداعيات أكبر، موضحا: "أي رد إسرائيلي سيولد ردا إيرانيا أكبر، القادة الإيرانيون بينوا ذلك جليا، حرب الظل كما نسميها هي حرب مفتوحة الآن.."

وأضاف: "إذا سألتني عن إدارة بايدن، اعتقد أن استراتيجية إدارة بايدن فشلت بصورة رهيبة مرارا، الهدف الأكبر منذ هجوم حماس الوحشي ضد إسرائيل كان لمنع توسع الحرب من غزة إلى الدول المجاورة، الحرب امتدت للبنان والبحر الأحمر والآن هي حرب مفتوحة تقريبا بين إيران وإسرائيل.."

وتابع قائلا: "الرئيس بايدن فشل في التأثير على قرار نتنياهو في غزة أو تجاه إيران وفي الحقيقة خوفي هو أن جو بايدن يسير بأمريكا إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط وأنا لا أبالغ".