مسؤول أمريكي يعلن تفاصيل رد إدارة بايدن على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

(CNN) -- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن بلاده تخطط لفرض عقوبات جديدة تستهدف إيران بعد هجومها على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سوليفان، في بيان: "في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، يقوم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك مجموعة السبع، ومع قادة الحزبين في الكونغرس، بشأن رد شامل".

وأضاف: "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجيها للصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع، ونتوقع أن يطبق حلفاؤنا وشركاؤنا قريبا عقوباتهم الخاصة".

بالإضافة إلى العقوبات الجديدة، ذكر سوليفان أن الإدارة الأمريكية "ستواصل العمل من خلال وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية لزيادة تعزيز وتوسيع التكامل الناجح للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط لزيادة تقويض فعالية قدرات إيران الخاصة بالصواريخ والطائرات بدون طيار".

يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كانت أعلنت، في وقت سابق من الثلاثاء، أن إدارة بايدن ستستخدم العقوبات لـ"مواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار للنظام الإيراني".