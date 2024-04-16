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(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن القوات الإضافية التي أرسلتها إلى منطقة الشرق الأوسط قبل الهجوم الإيراني على إسرائيل "لا تزال موجودة".

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، خلال مؤتمر صحفي: " القوات لا تزال موجودة، وكما قال وزير الدفاع لويد أوستن سرا وعلنا، لا نريد أن نرى تصعيدا، ولكن من الواضح أننا سنتخذ التدابير اللازمة لحماية قواتنا في المنطقة، وكما تبين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل".

وتأتي تصريحات رايدر في الوقت الذي تناقش فيه إسرائيل الرد المحتمل على الهجوم الإيراني.

وشنت إيران، ليل السبت، هجوما واسع النطاق وغير مسبوق بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على قنصليتها في العاصمة السورية، دمشق، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وعملت "البنتاغون" على تعزيز الدفاعات الجوية للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا والتي تعرضت لهجوم من قبل فصائل مسلحة مدعومة من إيران أكثر من 100 مرة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول، وفبراير/شباط.

وفي يناير/كانون الثاني، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين عندما اخترقت طائرة بدون طيار الدفاعات الجوية الأمريكية في قاعدة البرج 22 في الأردن.