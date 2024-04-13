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ماذا سيفعل بوتين تجاه أوكرانيا إذا فاز ترامب في الانتخابات؟ وزير الدفاع الأمريكي السابق يرد

(CNN)-- اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، "هيكلة" المساعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا على شكل قرض.

وقال ترامب ردا على سؤال من كريستين هولمز من شبكة CNN خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا : "نحن ننظر إلى الأمر (المساعدات) الآن وهم يتحدثون عنه ونفكر في تقديمه على شكل قرض بدلا من مجرد هدية"، وأضاف: "نحن مستمرون في توزيع الهدايا بمليارات ومليارات الدولارات وسنلقي نظرة عليه".

وذكر ترامب أن أوروبا بحاجة إلى المساهمة بشكل أكبر في أوكرانيا "لأنهم يتأثرون أكثر بكثير منا"، وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم أي مساعدات خارجية ما لم يتم تنظيمها على شكل قرض.

يذكر أن CNN قالت في وقت سابق إن جونسون ذهب إلى مارالاغو للتعرف على أراء الرئيس الأمريكي السابق بشأن حزمة مساعدات محتملة لأوكرانيا، وقد نصح بعض حلفاء جونسون بإبقاء ترامب على علم بخططه بشأن أوكرانيا، مع العلم أن دعم ترامب أو معارضته قد يؤدي إلى نجاح خطة مايك جونسون أو فشلها، وكذلك رئاسته لمجلس النواب.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال مؤخرا إن أوكرانيا "ستخسر الحرب" إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لمساعدتها على مقاومة الغزو الروسي.