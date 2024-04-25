جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جملة قالها أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمة مصورة له، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا دفع بالجيش الإسرائيلي للتعليق.

وقال أبو عبيدة في المقطع المتداول أنه وبعد 200 يوم مرت منذ العمليات الإسرائيلية في القطاع إلا أنه لا يزال الجيش الإسرائيلي "عالقا في رمال غزة بلا هدف ولا أفق ولا انتصار موهون ولا تحرير لأسراه" على حد تعبيره.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عقّب على تصريحات أبو عبيدة في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "نعم يا حذيفة كحلوت، نحن ’عالقون‘ في غزة من شماله إلى جنوبه وحتى في بحره، وداخل مراكز ثقلكم وأنفاقكم الاستراتيجية.. يا من هتف بالقتل، بحق الحق أنسيت أنك ظالم؟ أعمى بصرك عن عدل الله، وظلمك يُنطق كل ناطق.. شهدنا وشهد الله على ما في قلوبكم من حقد وحسد.. فويل لكم من عذاب الله، يوم لا ينفع الندم.. فكفوا عن غيّكم، ولا تمثلون البطولة يا جبناء العصر.. فالتاريخ لا يرحم، وسيسجل أفعالكم، ويخلد عاركم للأجيال القادمة.. فالنور أقوى من الظلام، والحق سيُبهر كل الأنام".

وفي سياق منفصل أبرز نشطاء هيئة أبو عبيدة وأنه ظهر "ضعفان" في أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع، بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، ذهب نشطاء آخرون لإلقاء الضوء على ما قاله حول الضربة الإيرانية التي وجهت لإسرائيل.