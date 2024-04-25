مسؤول أمريكي: فيديو رهينة حماس وصل لبايدن قبل يومين من نشره علنا

(CNN)-- نشرت حركة حماس شريط فيديو للرهينة الإسرائيلي الأمريكي، هيرش غولدبرغ بولين ، الأربعاء، وهو أول دليل على نجاته من إصابته البالغة أثناء أسره خلال هجوم الحركة داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقا لمسؤول أمريكي، تلقت إدارة بايدن مقطع الفيديو، الاثنين، قبل يومين من نشر حماس له، ومنذ ذلك الحين كان المسؤولون على اتصال بعائلة غولدبرغ بولين، مضيفا أن خلية استعادة الرهائن التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" تعمل على فحص الفيديو بحثًا عن أي أدلة ومعلومات محتملة يمكن استخلاصها حول غولدبرغ بولين وأسره.

ويعتبر غولدبرغ-بولين من بين الرهائن الأكثر شهرة ضمن الـ 129 رهينة الذين ما زالوا في غزة، وتعرض لافتات وجداريات في القدس كتب عليها "أعيدوا هيرش إلى المنزل"، ويجتمع والداه راشيل وجوناثان بانتظام مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن للضغط بقضية الرهائن.

وهو يجلس على كرسي ويتحدث للكاميرا بشكل مباشر، ويشير أحيانًا بذراعه المصابة، ويعرّف عن نفسه ويعطي تاريخ ميلاده واسمي والديه.

ويقول بولين في الفيديو إنه "هنا منذ ما يقرب من 200 يوم"، مما يشير إلى أنه تم تصويره في وقت ما قبل الثلاثاء، وهو اليوم الـ 200 من الحرب.

وقد تم اختطاف غولدبرغ بولين من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.