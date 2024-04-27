(CNN)— عقّب وزير الدفاع الأمريكي، انتوني بلينكن في مقابلة مع CNN على الاحتجاجات التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات الأمريكية وما يحصل في بعض منها من هتافات معادية للسامية.

وقال بلينكن للزميلة كايلي اتوود: "المظاهرات بحد ذاتها ليست معادية للسامية هناك متظاهرون وهناك أيضا نشطاء قد يكون لهم أجندات أخرى من الواضح أنهم منخرطون بالسرد، ولكن ما نرى أيضا هو أشخاص يافعون من مختلف أنحاء الحياة يشعرون بانفعال ولديهم مشاعر غاضبة حيال ذلك وأنا أفهم ذلك ولكننا رأينا لحظات انحرف ذلك عن كونه تعبيرا عن الرأي والاعتقاد قانوني تماما إلى تعبير عن معاداة السامية في بعض الحالات.."

وتابع قائلا: "عندما نسمع بعض الأشخاص يهتفون دعما لحماس ماذا يعني ذلك بحق العالم؟ وبصورة عامة ما رأيناه هو أن حماس محيت من الصورة وكأن ليس لديهم دخل في الأمر حيال ما يحصل في غزة والشرق الأوسط.."

ويذكر أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين مستمرة في الجامعات الأمريكية الكبرى حتى مساء الجمعة، للتنديد بالقصف الإسرائيلي لغزة والمطالبة بسحب الأموال من الكيانات المرتبطة بإسرائيل، وعلى مدى الأسبوع الماضي، استدعت عدة جامعات وكليات الشرطة للمتظاهرين، مما أدى إلى اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد،