البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أنها لن تغزو رفح إلا بعد هذه الحالة

الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

(CNN)-- قال مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، إن إسرائيل أبلغت نظرائها الأمريكيين بأنها لن تشن غزوا لرفح، حتى تتمكن إدارة الرئيس جو بايدن من مشاركة مخاوفها.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "فهم أفضل" بشأن الكيفية التي قد ترغب بها إسرائيل في التعامل مع الغزو المحتمل.

وأوضح كيربي لشبكة ABC: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نحصل على فهم أفضل من الإسرائيليين حول ما يريدون القيام به في واقع الأمر، لقد أجرينا العديد من المحادثات معهم، ونعتزم القيام بذلك بشكل أكبر. وأكدوا لنا أنهم لن يذهبوا إلى رفح إلا بعد أن تُتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم". وقال: "لذا، سنرى إلى أين سيصل الأمر".

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على صفقة محتملة بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، بينما يتوجه وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن إلى المنطقة لإجراء مناقشات هذا الأسبوع.

وتابع كيربي: "إذا تمكنا من إبرام صفقة الرهائن تلك، وما زلنا نعمل على ذلك، فحماس لم ترفضها تمامًا، فهم يدرسون هذا الاقتراح. إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فهذا يوفر ستة أسابيع من السلام. مع عدم وجود أي قتال لمدة ستة أسابيع، وهذا يشمل رفح. وما نأمله هو أنه بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما يمكننا الحصول على شيء أكثر استمرارية... نريد أن نرى نهاية للصراع في أسرع وقت".

وأضاف كيربي أيضًا أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الإسرائيليين أثناء عملها على إنشاء رصيف للمساعدة في جلب المساعدات الإنسانية المهمة إلى غزة.

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل أن نتمكن من رؤية العملية فعليًا. أعني أن تنفيذ ذلك إجراء معقد إلى حد ما، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الإسرائيليين حول الطريقة التي يعمل بها الرصيف".

وقال: "من المؤكد أنه سيساعد في زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى غزة، لكن بصراحة تامة، لا شيء يمكن أن يحل محل الطرق البرية والشاحنات التي تدخل".