جامعات بتونس تشهد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.. وصحفي يعلق لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت مسيرات طلابية في تونس واعتصامات ووقفات احتجاجية وتضامنية، منذ بداية هذا الأسبوع، دعما للقضية الفلسطينية في عدد من الجامعات على مستوى البلاد.

وتخلل التظاهرات صيحات وأهازيج وشعارات تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبات بوقف التعامل مع المنظمات الدولية التي لها موقف موال لإسرائيل أو الدول التي تدعم وجهة النظر الإسرائيلية.

وصرح الصحفي المختص بالشأن السياسي التونسي، أيمن الزَمالي لموقع CNN بالعربية أن المطالب التي تردد في المسيرات تعتبر قليلة، وأن "السنة الجامعية في تونس على أبواب نهايتها، والامتحانات انطلقت تقريباً، وهذا ما يجعلها (المسيرات) ليست بقوة المطالبات التي رأيناها في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو بعض الدول الأخرى".

وأضاف الزَمالي: "هناك نوع من التواصل مع الحركات الطلابية العالمية خصوصاً من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أو مع طلاب تونسيين يكملون تعليمهم في جامعات عالمية مثل الجامعات الفرنسية وما إلى ذلك".

واشار الزَمالي إلى أن "القضية الفلسطينية وحدت جزءاً واسعاً بينهم (الشباب)، خاصةً على المستوى الجامعي"، لافتا إلى أن "فئة الشباب في تونس تمثل ما يعادل تقريباً نصف السكان التونسيين".

وتأتي هذه الأحداث مع استمرار المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس برعاية دولية تتصدرها قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.