الملكة رانيا لـCNN: منذ 7 أكتوبر شهد الفلسطينيون 157 يومًا مشابهًا له.. وهذه رسالتها للشعب الإسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الناس في العالم العربي وخارجه شعروا بـ"صدمة كبيرة بسبب الخسائر البشرية غير المسبوقة" التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت الملكة رانيا العبدالله، خلال مقابلة مع الإعلامية الأميركية جوي ريد على قناة MSNBC في نيويورك نشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، أنه "من الواضح جدا أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في استهداف المدنيين، وأنهم يستخفون بقيمة حياة الفلسطينيين".

ودعت الملكة المجتمع الدولي إلى "الضغط بشكل عاجل على إسرائيل لوقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهل قطاع غزة، والكف عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع".

وقالت: "عندما يُعتمد التجويع سلاح حرب، فهذا عقاب جماعي، وهذه جريمة حرب، وعندما يتم تهجير سكان بأكملهم، فهذه جريمة حرب".

وخلال المقابلة، ذكرت الملكة نصيحة الملك الراحل الحسين، الذي وقع اتفاق سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1994. وقالت: "هو الذي قال لي ذات مرة: رانيا، عليك دائما أن تضعي نفسك مكان الشخص الآخر"، وأضافت: "لم أنس هذه الكلمات أبدا، طلب بسيط ولكن نادرا ما يقوم به الناس هذه الأيام، وهذا هو مدخل التعاطف"، وتابعت: "كل ما أريده هو أن يحاول الجميع ولو لمرة واحدة أن يضعوا أنفسهم مكان الفلسطينيين".

وأضافت: "حتى نضع الأمور في نصابها، فقد فاق عدد الأطفال الذين قتلوا على مدار 5 أشهر عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الصراعات التي شهدها العالم في السنوات الأربع الماضية، لم يُقتل الأطفال بهذا المعدل في أي وقت آخر في التاريخ، وهذا أعلى معدل قتل منذ الإبادة الجماعية في رواندا، ولذا هناك غضب شديد في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم بسبب ما نشهده".