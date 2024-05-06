قيادي في "حماس": سنُهدي النصر المبين للسيسي وكل الزعماء العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن ما وصفه بـ"النصر المبين" اقترب، وأشاد بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحركة "ستُهدي النصر له وللزعماء العرب".

وقال أبو مرزوق في مداخلة مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" على شاشة "Mbc مصر": "والله الجانب المصري بيشتغل ليل نهار وإحنا شاكرينهم... والله والسيد الرئيس بيبذل جهدا كبيرا".

وأردف القيادي في "حماس": "وإحنا طبعا عارفين المجهود اللي بيبذله لأن عينه على فلسطين وعينه على الأطفال والنساء وكذا".

وأضاف أبو مرزوق: "لكن أنا بأطمنكم... والله النصر قاب قوسين أو أدنى، وسننتصر إن شاء الله، وسنهدي هذا النصر لسيادته ولكل الزعماء العرب... هذا النصر المبين قريب والله"، حسب قوله.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ناشد، الاثنين، سكان بعض المناطق في مدينة رفح، آخر معاقل حماس في قطاع غزة، بإخلاء مناطقهم "فورا".