خارجية الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الهجوم على رفح: نشعر بقلق بالغ

غارات جوية إسرائيلية على رفح.. وأنباء عن سماع إطلاق نار على الجانب المصري

"لا نريد أن نعيش نكبة أخرى".. شاهد ما قاله رياض منصور عن إخراج الفلسطينيين من رفح والضفة

الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

(CNN)-- دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الثلاثاء، إسرائيل إلى "الاستجابة للنداءات الساحقة للمجتمع الدولي، والتوقف عن مهاجمة رفح، وبذل كل جهد لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في قطاع غزة".

وقال لين جيان إن الصين أعربت عن "قلقها البالغ إزاء خطة إسرائيل لشن عمليات عسكرية برية في رفح".

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قال في وقت سابق، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في معبر رفح لا تزال مستمرة، ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

ولم يعلن المسؤول الإسرائيلي جدولا زمنيا للمدة التي سيسيطرون فيها على المعبر، قائلا: "نحن لا نتحدث عن العمليات والجداول الزمنية المستقبلية".