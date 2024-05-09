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مصدر لـCNN: مدير CIA يعود إلى القاهرة بعد عقد اجتماعات مع مسؤولين في إسرائيل

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، عاد إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد عقد اجتماعات في إسرائيل، الأربعاء، مع رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتستمر المفاوضات بين المسؤولين في العاصمة المصرية،  و وفدي حركة "حماس" وإسرائيل في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.  

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وكان بيرنز وصل إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي وقام بجولة سريعة في أنحاء المنطقة في إطار محاولته وضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبعد وصوله لأول مرة في القاهرة، ذهب إلى الدوحة، ثم إلى القاهرة، ثم إلى إسرائيل، والآن يعود إلى القاهرة مرة أخرى.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم هذا الأسبوع بشأن اتجاه المفاوضات، ولكن من الواضح أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة.

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