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القدس (CNN)-- قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، إن وزير الدفاع، يوآف غالانت تحدث خلال الليل مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن حول التطورات في غزة، والعملية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.

وأضافت الوزارة أن غالانت "ناقش التطورات في غزة، بما في ذلك عمليات الجيش الإسرائيلي بجميع أنحاء القطاع في مواجهة بؤر الإرهاب الساخنة"، وما أسمته "العملية الدقيقة في منطقة رفح ضد ما تبقى من كتائب حماس، مع تأمين المعبر".

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غالانت شدد على التزام إسرائيل بمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب- إطلاق سراح 132 رهينة يحتجزهم إرهابيو حماس، وتدمير حماس بوصفها قوة عسكرية وحاكمة".

ويشمل الرقم 132، جثث 36 رهينة محتجزين في غزة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.