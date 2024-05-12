بلينكن وسوليفان يطلقان تحذيرًا "حاذًا" بشأن هجوم بري كبير في رفح

بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

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(CNN)-- وجّه مسؤولان أمريكيان كبيران تحذيرات حادة، الأحد، بشأن غزو إسرائيلي لرفح، وتوقعوا أن يؤدي هجوم بري كبير في جنوب مدينة غزة إلى سقوط ضحايا على نطاق واسع بين المدنيين، ويثير تمرد حماس ويخلق فراغًا في السلطة ستسعى الحركة الإرهابية لاحقًا أن تملأه.

وجاءت أجراس الإنذار التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان بعد أن وجه الرئيس (جو) بايدن إنذارًا نهائيًا، الأسبوع الماضي، على شبكة CNN بأن الغزو الإسرائيلي لرفح سيجعله يوقف نقل بعض الأسلحة.

وقال بلينكن وسوليفان إن بايدن اتخذ هذا القرار لأنه لا يريد استخدام الأسلحة الأمريكية فيما يقدره بأنها ستكون عملية دموية وغير حكيمة.

وفي الوقت نفسه، سعى بلينكن وسوليفان إلى دحض مزاعم الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل بأن بايدن يترك إسرائيل لتدبر أمرها بنفسها. وعمل بلينكن على شرح لماذا لم تتمكن وزارته، هذا الأسبوع، من اتخاذ قرار كامل بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في حملتها ضد حماس، وهو استنتاج أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين.

وفي حديثه لشبكة CBS، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قتلت مدنيين أكثر من إرهابيي حماس في إطار حربها في غزة. وأضاف أن البلاد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل الوفيات بين المدنيين.

وقال بلينكن: "رغم أن إسرائيل لديها عمليات وإجراءات وقواعد ولوائح لمحاولة تقليل الضرر بصفوف المدنيين، وبالنظر إلى تأثير هذه العملية، وهذه الحرب في غزة على المدنيين، فلم يتم تطبيقها بشكل متسق وفعال".

وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية التي يرجع تاريخها إلى أشهر سابقة، بشأن الحكمة من الغزو البري لرفح، يبدو أن إسرائيل مستعدة لمواصلة التقدم نحو المدينة، وقد أصدرت أوامر إخلاء لبعض من المدنيين الذين يقدر عددهم بـ1.4 مليون مدني يعيشون هناك.

وحذر بلينكن، الأحد، من أن التوجه "الطائش إلى رفح" قد تكون له عواقب وخيمة.

وقال بلينكن لشبكة NBC: "إسرائيل تسير في المسار، على الأرجح، لترث فيه تمردا مع بقاء العديد من مسلحي حماس، أو، إذا تركت، فراغا مليئا بالفوضى، وربما أعادت حماس ملئه".

وأردف بلينكن مضيفا: "لقد تحدثنا معهم حول طريقة أفضل بكثير للحصول على نتيجة دائمة، وأمن دائم، سواء في غزة نفسها أو على نطاق أوسع بالمنطقة".

ومن جانبه، حذر سوليفان من أن العملية الإسرائيلية ستتسبب في "خسائر كبيرة في صفوف المدنيين بالفعل"، بينما من غير المرجح أن تقضي على حماس.

وقال سوليفان لقناة ABC: "بينما ستكون إسرائيل قادرة على قتل بعض أفراد حماس، فإن العديد من أفراد حماس سوف سيختفون لأنهم إرهابيون".

وهذا جزئيًا سبب قرار بايدن بأنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم رفح.

وقال سوليفان: "إنه لا يريد أن يرى الأسلحة الأمريكية تُستخدم في هذا النوع من العمليات، هذا لا يعني أنه سيتخلى عن إسرائيل أو يقطع عنها الأسلحة. لقد كان يركز على عملية معينة لا يعتقد أنها ستنجح في هزيمة حماس وستتسبب في ضرر جسيم".

وقال بلينكن إن إسرائيل قاومت نصيحة أمريكية لتطوير خطة لغزة بمجرد انتهاء الحرب.

وأوضح لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة CBS: "لقد عملنا لعدة أسابيع على تطوير خطط مهمة للأمن والحكم وإعادة الإعمار. لم نر ذلك يأتي من إسرائيل، لقد عملنا مع الدول العربية وغيرها على هذه الخطة. نحن بحاجة لرؤية ذلك أيضًا. لدينا نفس الهدف مثل إسرائيل ونريد أن نتأكد من أن حماس لا يمكنها حكم غزة مرة أخرى".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، تقريرًا خلص إلى أنه "من المعقول تقييم" أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي. لكن التقرير لم يصل إلى حد القول رسميًا إن إسرائيل انتهكت القانون.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي لقناة NBC: "ليس لدينا معايير مزدوجة. نحن نتعامل مع إسرائيل، أحد أقرب حلفائنا وشركائنا، تماما كما نتعامل مع أي دولة أخرى".

ومع ذلك، قال إن اتخاذ مثل هذا القرار الكامل أمر مستحيل في الحرب المستمرة..

وأكد لشبكة CBS: "هذا يجعل من الصعب للغاية تحديد ما حدث بالضبط، خاصة في خضم الحرب، واستخلاص أي استنتاجات نهائية من أي حادث واحد".

وقلّل بلينكن من أهمية الخلاف المتزايد بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حتى في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة أكثر لحظاتها توترًا منذ الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح بلينكن: "لدينا رؤية واضحة، نقول الحقيقة لبعضنا البعض كما نراها، إننا نضع المصالح الأمريكية في الاعتبار بالمقام الأول. ونضع كذلك مصالح إسرائيل في الاعتبار. وربما يكون هناك اختلاف في وجهة النظر وفي الطريقة الأمثل لتحقيقها. ولكن هذه أيضًا طبيعة العلاقة".

وكان بلينكن يتحدث في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC وبرنامج "واجه الأمة" على شبكة CBS. وتحدث سوليفان في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC.