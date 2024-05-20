فريق CNN Turk يَعلق في طريقه إلى حطام مروحية رئيسي.. شاهد ما مروا به

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشكل قاطع إن الولايات المتحدة ليست متورطة في حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية: "لم يكن للولايات المتحدة دور تلعبه في هذا الحادث". وأضاف: "وهذه حقيقة واضحة وبسيطة".

وحول ما إذا كان يخشى أن تلقي إيران اللوم على إسرائيل في الحادث، قال أوستن: "لن أتكهن بما سيقولونه، وما الذي سيلومونه. مرة أخرى، يتعين عليهم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحادث. يمكن أن يكون هناك عدد من الأشياء، عطل ميكانيكي، خطأ طيار، سمها ما شئت".

ووصف وزير الدفاع الأمريكي تحطم المروحية بأنه "مؤسف للغاية"، فيما رفض الحديث عن وضع القوات الأمريكية وعما إذا كانت ستحدث عليها تغييرات من عدمه بعد الحادث.