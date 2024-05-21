زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة لإيران بشأن وفاة إبراهيم رئيسي

بعد إعلان إيران موته.. من هو إبراهيم رئيسي؟

من موقع الحادث.. فيديو عن قرب يظهر حطام المروحية التي أودت بحياة الرئيس الإيراني

(CNN)-- أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن تعازيه لإيران بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الثلاثاء.

وفي رسالة موجهة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، الذي وافق عليه مرشد إيران علي خامنئي، الاثنين، كرئيس بالنيابة حتى تنتخب البلاد رئيسا جديدا في 28 يونيو/ حزيران.

ووصف كيم رئيسي بأنه "رجل دولة بارز وصديق مقرب لشعب كوريا الديمقراطية"، بحسب وكالة الأنباء الكورية.

وأضاف أن "رئيسي قدم مساهمة كبيرة في قضية الشعب الإيراني المتمثلة في حماية سيادة وتنمية ومصالح بلاده ومكتسبات الثورة الإسلامية".

وأعرب كيم عن طمأنته بأن إيران حكومة وشعبا "ستواصل التقدم بلا هوادة وبقوة لبناء إيران قوية ومزدهرة".

كانت إيران أعلنت، الاثنين، وفاة إبراهيم رئيسي، البالغ من العمر 63 عاما، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من المسؤولين إثر تحطم مروحية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الجبلية بإيران.