ماذا قالت تركيا عن سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني؟

(CNN)-- أعلنت السلطات التركية، الاثنين، أنها راقبت في اللحظات الأولى بعد فقدان الاتصال بمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما إذا كانت المروحية أعطت "إشارة" أم لا، ولكن لم يتم رصد أي إشارة على الإطلاق، مما يدل على أن نظام الإشارة إما كان لا يعمل أو لم يكن قيد التشغيل وقت تحطم المروحية.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو إن "إيران تقع ضمن منطقة مسؤوليتنا للبحث والإنقاذ البحري والجوي، كما أننا نتابع إشارات جميع المركبات الجوية والبحرية، في اللحظات الأولى، قمنا برصد ما إذا كانت المروحية قد أعطت إشارة أم لا، واتصلنا على الفور بالجانب الإيراني".

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ، أضاف الوزير: "اتصلوا بنا أيضا، لكن لسوء الحظ تبين أن نظام الإشارة تم إيقافه أو أن المروحية لم يكن لديها نظام الإشارة".

وليس من الواضح على الفور ما إذا كان يشير إلى جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالمروحية، والذي من المعروف أن مروحيات بيل الأمريكية الصنع مجهزة به.

وعندما سئل عما إذا كان هناك احتمال أن عملية اغتيال تسببت في تحطم المروحية، قال أورال أوغلو إنه "من السابق لأوانه التعليق على هذه القضية"، وأضاف أن "المؤشرات الأولية للواقعة تبدو وكأنها حادث بسبب الطقس الضبابي".