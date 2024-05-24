تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

"شريان حياة" بعد إغلاق معبر رفح.. نظرة على الرصيف الأمريكي العائم في غزة

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عن إجمالي المساعدات التي أوصلتها القوات الأمريكية، عبر الرصيف المؤقت الذي أُقيم على شاطئ قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة حتى يوم 22 مايو/أيار الجاري.

وقالت "سنتكوم" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "يواصل أفراد القيادة المركزية الأمريكية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة لإيصال المساعدات لشعب غزة، عبر الرصيف المؤقت المُثبت على الشاطئ".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها أن "إجمالي المساعدات التي تم إيصالها من قبل أفراد القيادة المركزية الأمريكية من البحر إلى نقطة النقل على الشاطئ بلغت: 820.5 طن متري لغاية 22 مايو/أيار، و150 طنا متريا خلال يوم 22 مايو/أيار".

وأردفت "سنتكوم" في منشورها موضحة أن "المساعدات التي تم توزيعها من نقطة النقل الشاطئية إلى مستودع الأمم المتحدة بلغت: إجمالي 506 أطنان مترية لغاية 22 مايو/أيار، و185 طنا متريا خلال يوم 22 مايو/أيار".