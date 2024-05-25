دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الأكاديمي والنائب الكويتي السابق، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة نشرها قال فيها إنه "ليس متحمسا" لحل الدولتين في القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأوضح النفيسي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "لست متحمساً لحل الدولتين للأسباب التالية: أولاً لأن فيه إقرار صريح بحق الصهاينة في أرض فلسطين بعد أن فعلوا فينا ما فعلوا خلال المائة سنة الماضية.. ثانياً لأن (الدولة الفلسطينية) - في حال أقرها الكبار في النادي الدولي- ستكون حتماً منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح ورهينة في الجوهر. ثالثاً ستكون شظية من أرض فلسطين ما بين النهر والبحر".

وتابع النفيسي في تدوينة منفصلة: "قصة فلسطين المحتلة - في العموم - كقصة جنوب إفريقيا. أقلية بيضاء تغزو جنوب إفريقيا وتفرض نفسها على أغلبية سوداء وفق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد).. نفس الشيء حصل في فلسطين.. الحل في جنوب إفريقيا كان صحيحاً; إلغاء الفصل العنصري.. هذا ما يجب أن يحدث في فلسطين المحتلة".

وتأتي تدوينة النفيسي في اليوم ذاته الذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

بالمقابل، أكد مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل، الجمعة، في بيان مشترك، على أن إسرائيل "لم ولن تقوم بأي نشاط عسكري في رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين".