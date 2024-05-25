(CNN) -- علق خبراء على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمر إسرائيل، الجمعة، بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي يأتي بعد أيام من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وحركة "حماس" بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وقال الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن، يوسي ميكيلبيرج، لشبكة CNN، إن "الضغط الدولي الذي يواجه إسرائيل اليوم غير مسبوق لأن هذه الحرب غير مسبوقة، والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب غير مسبوقة".

وأضاف: في حين كانت هناك دائما انتقادات لبعض تصرفات إسرائيل، مثل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات، فإن هذا على نطاق مختلف، وعالم مختلف تماما".

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية الحالية تبذل قصارى جهدها لجعل إسرائيل دولة منبوذة".

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب إلياف ليبليتش، لـ CNN، إن قرار محكمة العدل الدولية "سيخلق ضغطًا قانونيًا غير مسبوق على الدولة الإسرائيلية ومسؤوليها".

وأضاف أن "التحرك ضد إسرائيل في المحاكم الدولية يضعها تحت عزلة شديدة حتى بين حلفائها، مما قد يؤثر على قدرتها على الحصول على الأسلحة، وقد يؤدي إلى عقوبات أخرى، وسيؤدي أيضا إلى شعور قوي بالعزلة داخل المجتمع الإسرائيلي".

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش قال، في بيان ردا على قرار محكمة العدل الدولية، إن أولئك الذين "يطلبون من دولة إسرائيل أن توقف الحرب"، يطالبون بشكل غير مباشر أن "تُقرر إسرائيل الزوال".

وأضاف: "لن نوافق على ذلك.. إذا وضعنا أسلحتنا سيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في كل أنحاء البلاد".

وكذلك قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "الأمر غير المناسب الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".