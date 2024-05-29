"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه يتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت أعمالها العسكرية تستحق الثمن الذي يتكبده من أرواح المدنيين.

وبعد أيام فقط من غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين النازحين في رفح، قال بلينكن إن على إسرائيل أن تسأل نفسها ما إذا كانت "المكاسب الإضافية" ضد حماس "تتعارض" مع العواقب المروعة غير المقصودة للعمل العسكري.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في مولدوفا: "على إسرائيل أن تتساءل عما إذا كانت، وخاصة في غياب خطة لليوم التالي في غزة، ستحقق مكاسب إضافية ضد حماس، ولكن المكاسب التي قد لا تكون دائمة، من حيث هزيمة حماس، في غياب الخطة، كيف يمكن تحقيقها؟ إن ذلك يتعارض مع بعض العواقب المروعة وغير المقصودة للعمل العسكري في مكان حيث الأشخاص الذين تلاحقهم مرتبطون بشكل وثيق بالمدنيين".

على الرغم من أن إدارة بايدن كانت تحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في الحرب ضد حماس منذ أشهر، إلا أن تصريحات بلينكن كانت من بين أكثر التصريحات وضوحًا التي أدلى بها حتى الآن. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تذهب إلى حد حلفاء مثل فرنسا في إدانة غارة رفح، حيث أوضح البيت الأبيض أنهم يعتقدون أن إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر الذي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى سحب الدعم العسكري.

ووصف بلينكن مشاهد نهاية الأسبوع بـ"المروعة"، مكررًا دعوات إدارة بايدن لإسرائيل للتحقيق في الكيفية التي أدى بها هجوم رفح إلى مقتل العديد من المدنيين.

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص رأى الصور لا يمكن أن يتأثر بشدة على مستوى إنساني بحت. لقد كنا واضحين للغاية مع إسرائيل وكان من الضروري، كما هو الحال في حالات أخرى، التحقيق على الفور وتحديد ما حدث بالضبط وسبب حدوثه".

وقال بلينكن إنه لا يستطيع تحديد الأسلحة التي استخدمت في الغارة، ويشير تحليل CNN إلى أن إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الغارة القاتلة. وقالت إسرائيل إن الحريق الناتج لم يكن ناجمًا فقط عن الأسلحة التي استخدمتها في الهجوم، وأنها تحاول تحديد ما إذا كان سببه مخزون أسلحة قريب.

وقال بلينكن: "لقد سمعنا من الإسرائيليين ولكن مرة أخرى، لا يمكنني التحقق من أي شيء من هذا... بعد اكتمال التحقيق، بشأن استخدام أسلحة صغيرة القطر بطريقة مستهدفة لملاحقة قادة إرهابيين محددين في حماس. مرة أخرى، لا أستطيع أن حسم ذلك في هذه اللحظة. علينا أن نرى ما يظهره التحقيق".

وقال بلينكن إنه حتى لو أخذت ما تقوله إسرائيل على محمل الجد، فإن هجوم رفح يكشف أنه حتى الضربات الموجهة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف: "أعتقد أننا نرى أيضًا أنه حتى الهجمات المحدودة والمركزة والموجهة، المصممة للتعامل مع الإرهابيين الذين قتلوا مدنيين أبرياء ويخططون لقتل المزيد، فحتى هذا النوع من العمليات يمكن أن يكون له عواقب فظيعة ومروعة وغير مقصودة".

بالأمس، دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين وحذر من أن هناك خطرًا في أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة عن حلفائها التقليديين"، بينما أكد أنه لا توجد مؤشرات من شأنها أن تدفع بايدن إلى حجب المساعدات أو الأسلحة".

وقال كيربي للصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء: "نتيجة لهذه الضربة يوم الأحد (على مخيم للنازحين في رفح)، ليس لدي أي تغييرات في السياسة لأتحدث عنها. لقد حدث ذلك للتو. سيقوم الإسرائيليون بالتحقيق في الأمر. سنهتم كثيرًا بما يجدونه في هذا التحقيق. وسنرى إلى أين ستتجه الأمور من هناك".