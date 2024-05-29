ماذا قالت السعودية ومصر وقطر تعقيبا على غارة رفح بغزة؟

"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

(CNN)—أثار سقوط العشرات من القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية على رفح، الأحد، ردودا فعل دولية وإقليمية واسعة نستعرض لكم فيما يلي 3 منها:

السعودية:

المملكة العربية السعودية "تدين وتدين بأشد العبارات" الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي قتل فيها عشرات الفلسطينيين يوم الأحد، وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على موقع "إكس"، الثلاثاء، إن "المملكة تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يحدث في رفح"، مضيفة أن المملكة تؤكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اليوم أكثر من أي وقت مضى.

مصر:

أدانت مصر الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية، الاثنين، ودعت القاهرة في البيان، إسرائيل إلى تنفيذ الإجراءات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بـ"وقف العمليات العسكرية" في رفح و"الامتثال لمسؤولياتها كقوة احتلال".

قطر:

قالت قطر إن الغارة الإسرائيلية على مخيم رفح للنازحين يمكن أن "تعرقل" المفاوضات الجارية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وقالت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إن الغارة تمثل "انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية" وأعربت عن قلقها من أنها "ستؤدي إلى تعقيد جهود الوساطة الجارية".

ويذكر أن إسرائيل قالت إنها قتلت اثنين من قادة حماس باستخدام "ذخائر دقيقة" في الغارة. وقالت السلطات الصحية في غزة إن 35 شخصا قتلوا، معظمهم من النساء والأطفال. ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN هياكل تشبه الخيام مشتعلة وجثثا متفحمة يتم انتشالها من تحت الأنقاض.