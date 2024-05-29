ماذا حلّ برصيف المساعدات بالبحر قبالة غزة؟.. صور أقمار صناعية تكشف

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(CNN)-- انهار الرصيف المؤقت الذي أنشأه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة وتعرض لأضرار في المياه الهائجة، الثلاثاء، في ضربة قوية للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء ممر بحري للإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب، بحسب "البنتاغون".

تُظهر صورة الأقمار الصناعية لشركة Maxar Technologies، التقطت بعد ظهر، الثلاثاء، على اليمين، جزءًا كبيرًا من الرصيف العائم مفقودًا، في حين تُظهر صورة الأقمار الصناعية التي التقطت في 18 مايو من شركة Maxar Technologies على اليسار، ما كان عليه Credit: Maxar Technologies

وقالت نائب السكرتير الإعلامي للبنتاغون، سابرينا سينغ، الثلاثاء، إن الرصيف "تعرض لأضرار وتحتاج أجزاء منه إلى إعادة البناء والإصلاح"، مضيفة أنه سيتم إزالة الرصيف من موقعه على ساحل غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة ونقله إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بإجراء الإصلاحات، وستستغرق الإصلاحات أكثر من أسبوع، مما يزيد من تأخير الجهود الرامية إلى تشغيل الممر البحري بالكامل.

تُظهر صورة الأقمار الصناعية لشركة Maxar Technologies، التقطت بعد ظهر، الثلاثاء، على اليمين، جزءًا كبيرًا من الرصيف العائم مفقودًا Credit: Maxar Technologies

وفي وقت سابق، قال 4 مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN إن الرصيف انهار بسبب الأمواج العاتية.

وقال المسؤولون إن جزءا من الرصيف، الذي يتكون من جسر ضيق لنقل المساعدات إلى غزة ومنطقة أوسع لوقوف السيارات لإنزال الإمدادات المنقولة بالسفن، انقطع يوم الأحد، ويجب إعادة ربط منطقة وقوف السيارات بالجسر قبل أن يتم استخدام الرصيف مرة أخرى.

ويذكر أن الرصيف، الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار، كان قد بدأ العمل فقط في 17 مايو/ أيار قبل أن تجبر الأمواج العاتية الشحنات البحرية على التوقف بعد أسبوع واحد في 24 مايو/ أيار، أي قبل يومين من انقطاع جزء من الرصيف، ومن غير الواضح متى ستُستأنف الشحنات.