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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله على تصريح منسوب لرئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك يفيد بأنه تم التوافق بين جهات سودانية على إنهاء الحرب في السودان، وسط تفاعل.

وأفاد الخبر المنسوب لرئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك والذي تناولته وسائل إعلام عربية وسودانية، بأنه "تم التوافق على إنهاء الحرب وحماية وحدة الدولة السودانية".

وجاءت تصريحات حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية السودانية (تقدم) في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للقوى الديمقراطية المدنية تحت شعار : "وحدتنا تصنع السلام"، مساء الخميس، حسبما أفاد حساب عبدالله حمدوك الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا تعليقا على هذا الخبر:"لا يوجد خبر مفرح أكثر من هذا الخبر من السودان".

ومن جانبه، قال نجيب ساويرس تعليقا على ما كتبه الأكاديمي الإماراتي ردا على الخبر: "لو صح ولو صفيت النفوس والتزم الجميع، نرجو ذلك".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع تعليقات ساويرس والأكاديمي الإماراتي وجاءت أبرز الردود كالتالي:

واندلعت الحرب بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان عام 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفرار ملايين المدنيين إلى مناطق أخرى في السودان وإلى دول الجوار.