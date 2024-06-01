"شريان حياة" بعد إغلاق معبر رفح.. نظرة على الرصيف الأمريكي العائم في غزة

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

(CNN)-- قال مسؤول مصري لشبكة CNN، السبت، إن مسؤولين من إسرائيل ومصر والولايات المتحدة سيجتمعون في القاهرة، الأحد، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN أيضا إنه تم ترتيب اجتماع بشأن هذه القضية. ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع الثلاثي المرتقب بعد شهر تقريبًا من سيطرة إسرائيل على الجانب الغزي من المعبر، ووقف مصر لإمدادات المساعدات عبر رفح.

وتبادلت إسرائيل ومصر إلقاء اللوم على بعضهما البعض بشأن غلق المعبر. ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس مصر إلى إعادة فتح المعبر. في حين اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، كاتس "بتشويه الحقائق"، قائلاً إن الهجوم الإسرائيلي بالقرب من المعبر- والخطر الذي يشكله على عمال الإغاثة- هو السبب في عدم قدرة مصر على توصيل المساعدات إلى غزة.

وكان معبر رفح في السابق الشريان المركزي لتدفق المساعدات إلى غزة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دخل بعض الفلسطينيين المصابين والرعايا الأجانب إلى مصر من خلاله.

ومع تحول مدينة رفح إلى بؤرة للأعمال العدائية، يجري نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبرين آخرين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للدولة المصرية، الخميس، عن مصدر مطلع رفيع المستوى قوله إن مصر ظلت ثابتة على مطلبها بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من معبر رفح كشرط مسبق لإعادة فتحه.

وقال المصدر، بحسب القناة: "نؤكد تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل فيه".

ونفى المصدر تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت أن مصر وافقت، من حيث المبدأ، على إعادة فتح المعبر للمساعدات الإنسانية، بعد مناقشات مع إسرائيل والولايات المتحدة في وقت سابق، الخميس.