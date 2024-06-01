تحديات وأمواج عاتية وأضرار.. شاهد ما حل بالرصيف العائم في غزة بعد أسبوع من بداية تشغيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، السبت، على أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بهدف وقف الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله "التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها لا سيما الإنسانية".

واستعرض الجانبان "مقترحات الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية بما يدعم الاحتياجات الإنسانية في القطاع، وتنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة"، طبقا لما نقلت الوكالة.

وشدد عبدالله بن زايد على "ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع مقترحات الرئيس الأمريكي، وكافة المقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة، وحماية أرواح كافة المدنيين، والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب"، حسبما أفادت وكالة "وام".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى "أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات، بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين"، بحسب البيان.

وثمّن عبدالله بن زايد "جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة لوقف إطلاق النار"، مؤكدا "دعم دولة الإمارات الثابت لكافة المساعي الرامية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أكد وزير خارجية الإمارات أن "التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وهو ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء هذه الحالة، والتركيز على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة والتنمية والازدهار"، بحسب وام.