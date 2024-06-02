دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، أن المتمردين الحوثيين، أطلقوا 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، إضافة إلى صاروخين باليستيين في اتجاه خليج عدن والبحر الأحمر، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت سنتكوم، في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، إنه "في يوم 31 مايو/آيار الماضي، حوالي الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تحطمت الطائرة بدون طيار في البحر الأحمر دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أنه "بشكل منفصل، بين الساعة 2:53 صباحًا و10:59 مساءً (بتوقيت صنعاء) من نفس اليوم، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن، بالإضافة الى ثلاث طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وتابعت سنتكوم: "في حوالي الساعة 9:31 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وختمت القيادة المركزية الأمريكية، قائلة: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".