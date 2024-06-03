الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة مسعف قُتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر

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القدس (CNN)-- عثر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، على جثة المسعف الإسرائيلي دوليف يهود، والذي يقول إنه قُتل على يد مقاتلي حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في كيبوتس نير عوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر، الاثنين، إنه بعد "تحليل شامل أجراه الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع خبراء الأنثروبولوجيا"، تم التعرف على جثة دوليف يهود.

وكان يهود، البالغ من العمر 35 عاما، يعمل مسعفا في خدمات الطوارئ الطبية التطوعية الإسرائيلية (United Hatzalah)، وخدمة الطوارئ الطبية الوطنية والكوارث والإسعاف وبنك الدم في البلاد، Magen David Adom (MDA).

وكان كيبوتس نير عوز واحدا من عدة كيبوتسات تعرضت لهجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، حيث تم احتجاز العديد من السكان كرهائن.

وتحدثت ميليسا بيل من شبكة CNN مع يحيئيل يهود، والد دوليف في أبريل/نيسان من هذا العام، وقال إن دوليف شُوهد آخر مرة وهو يغادر الملجأ مع زوجته الحامل وثلاثة أطفال. وخلال المقابلة، اعتقد يحيئيل أن دوليف اُختطف من قبل حماس، وأخبر ميليسا بيل أنه قلق من أن ابنه لم تكن لديه أدويته.

كما لم تُشاهد أربيل، شقيقة دوليف البالغة من العمر 28 عامًا، منذ السابع من أكتوبر، حيث لا يزال يتم تصنيفها كمفقودة لدى منتدى عائلات الرهائن.

ومن جانبه، أعرب منتدى عائلات الرهائن عن "حزنه العميق" عند سماع النبأ، موضحا أن الجنازة من المقرر أن تُقام، الثلاثاء. كما طلب من وسائل الإعلام "احترام خصوصية الأسرة والامتناع عن الاتصال بهم خلال فترة الحداد هذه".