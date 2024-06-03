أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

(CNN)-- أعرب زعماء مجموعة السبع عن تأييدهم لاقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، داعين حماس إلى قبول الخطة، وأشاروا إلى أن "إسرائيل مستعدة للمضي قدمًا" بها.

ويعد هذا البيان أحدث عرض للضغوط الدولية على حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراح المكون من ثلاث مراحل، الذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن مع وقف إطلاق النار.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت إسرائيل، في الواقع، "مُستعدة للمضي قدمًا" في الخطة التي وضعها بايدن، حيث تقدم الحكومة الإسرائيلية بيانات غير ملزمة خلقت درجة من عدم اليقين بشأن الخطة.

ويسلط بيان مجموعة السبع الضوء على جهود بايدن لحشد الحلفاء خلف الخطة، التي عرضها بتفاصيل غير عادية، الجمعة، كوسيلة للضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق.