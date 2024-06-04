لماذا يعارض نواب أمريكيون دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس؟

ردا على الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان.. شاهد ما قاله نتنياهو في مقابلة مع CNN

(CNN)-- قال نواب ديمقراطيون أمريكيون، الاثنين، إنهم لا يعتزمون حضور الكلمة المقرر أن يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، مما يكشف بشكل أكبر الانقسام داخل الحزب الديمقراطي حول تعامل إسرائيل مع الحرب المستمرة مع حركة "حماس".

وبعث نواب برسائل توضح موقفهم، فيما قالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال إنها وعدد من زملائها لا يخططون لحضور كلمة نتنياهو.

وقالت جايابال، التي تقود التجمع التقدمي في الكونغرس، لشبكة CNN، إنها لن تحضر الكلمة، وأضافت أنها تحدثت إلى عدد من زملائها الذين "أوضحوا أنهم لا يخططون للذهاب".

وكذلك قالت النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز، وهي مشرعة يهودية تدعم إسرائيل بقوة، عن زملائها الذين لا يخططون لحضور كلمة نتنياهو: "أعتقد أنه احتراما للمنصب الذي انتخبت له، من المهم الحضور، إذا استمعت إلى رسالة القائد الدولي، وكما تعلم، فيمكنني إما أن أنتقدها أو أدعمها إذا أردت ذلك، ولكن مع إلغاء هذه القدرة، فهذا بالتأكيد ليس خيارا سأقوم به".

وكذلك قالت المشرعة الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، لشبكة CNN، إنها لا تعتقد أنه من المفيد الآن على الإطلاق أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمة أمام الكونغرس.

وأضافت المشرعة، لمانو راجو من CNN، أن كلمة نتنياهو "ستؤدي إلى نتائج عكسية في الوقت الحالي، خاصة ونحن نحاول التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وذكرت: "لا أعتقد أنه من المفيد الآن على الإطلاق إلقاء كلمة فليس هناك غرض كبير من ذلك فحسب، بل أعتقد أنها لن تكون منتجة بشكل واضح، بالتأكيد لا أوافق على ذلك، وربما لا أحضر الكلمة".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي للقيادة الديمقراطية أن توقع على الدعوة الموجهة إلى نتنياهو، أجابت: "رأيي في هذا الأمر واضح للغاية: لا ينبغي أن يكون هنا، لا ينبغي له أن يخاطب الكونغرس، لا أعتقد أنه من المفيد أن يدعوه جمهوري أو ديمقراطي".

يذكر أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي أوفير جندلمان قال، السبت، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن نتنياهو تلقى خلال نهاية الأسبوع دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وأضاف: "سيكون رئيس الوزراء أول زعيم دولة في العالم يخاطب مجلسي الكونغرس للمرة الرابعة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أتأثر بالشرف الذي أتيح لي لتمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس ولعرض الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يبتغون تدميرنا أمام ممثلي الشعب الأمريكي والعالم بأسره".