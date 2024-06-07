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مسؤول دفاعي أمريكي يكشف عن موعد استناف العمل بالرصيف العائم أمام غزة

الشرق الأوسط
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تحديات ومصاعب وإيقاف.. شاهد ما حل بالرصيف العائم في غزة بعد أسبوع من بداية تشغيله

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، الجمعة، إن الرصيف العائم المؤقت الذي بناه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات إلى غزة، من المتوقع أن يستأنف عملياته بعد إصلاحه، السبت.

وأوضح المسؤول الدفاعي الأمريكي، أنه من المتوقع إعادة ربط الرصيف بشاطئ غزة خلال الساعات المقبلة، وسوف تُستأنف عمليات توزيع المساعدات عبر الرصيف خلال اليوم التالي، على افتراض أن كل شيء يسير حسب الخطة، وأن تجري عملية إعادة تثبيته بنجاح.

وتحطم  الرصيف وتعرض لأضرار بسبب أمواج عاتية، الأسبوع الماضي، في ضربة كبيرة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء ممر بحري للإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

واستغرق الرصيف شهورا من العمل من قبل المسؤولين الذين حاولا التوصل إلى طريقة لإدخال المساعدات إلى غزة دون إسقاطها من الطائرات، أو نقلها عبر نقاط التفتيش الحدودية.

ورغم أن الرصيف لم يعمل سوى لمدة أسبوع تقريبا، فقد ساعد في توصيل نحو ألف طن متري من المساعدات إلى غزة قبل انهياره.

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