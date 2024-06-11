فلسطينيون من غزة يروون ما حدث في مخيم النصيرات لحظة الهجوم الإسرائيلي

بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

(CNN)-- بعد يومين من العملية العسكرية الإسرائيلية التي أنقذت 4 رهائن كانت حركة "حماس" تحتجزهم في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، ظهرت تفاصيل جديدة حول ما كان أحد أكثر الأحداث دراماتيكية ودموية منذ أن بدأت الحرب.

وأسفرت عملية الإنقاذ، التي استغرقت أسابيع من التخطيط، عن القبض على مسلحين يحتجزون رهائن في مبنيين مختلفين في منطقة مدنية مكتظة بالسكان على حين غرة.

ويبدو أن القوات الإسرائيلية نفذت العملية باستخدام مركبات غير عسكرية، بما في ذلك سيارة مرسيدس بيضاء، وفقا لشهود عيان، الذين تطابقت رواياتهم مع مقاطع الفيديو التي حللتها شبكة CNN.

وقال شهود عيان أيضا إنهم رأوا عناصر من القوات الإسرائيلية متنكرين حيث ارتدوا زي مقاتلي "حماس" أو ملابس مدنية.

وقال خليل الطيراوي، أحد السكان لـCNN: "كانوا يرتدون الزي العسكري مثل مقاتلي المقاومة، ويحملون الخوذات ويرتدون علامات المقاومة (حماس)، مما يوحي للناس بأنهم مقاتلون مقاومون، لكنهم في الواقع وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية".

ونفى الجيش الإسرائيلي استخدام مركبات مدنية، لكنه رفض تحديد ما إذا كان الضباط الذين قاموا بعملية الإنقاذ متنكرين في زي مسلحين أو يرتدون زي مدنيين فلسطينيين.

وكان الجيش استخدم في السابق الملابس المدنية كتكتيك في عملياته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الوحدات الموجودة على الأرض أعطيت أمرا بالتحرك في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وبحلول الساعة 11:25 صباحا، بدأت الغارات في وقت واحد على كلا المبنيين حيث كان المسلحون يحتجزون الرهائن، وجميعهم تم اختطافهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول من مهرجان نوفا الموسيقي في الهجوم الإرهابي المميت الذي نفذته حماس عبر الحدود".

وتمكن الجنود الإسرائيليون من الوصول إلى الشقة التي كان الحراس يحتجزون فيها أحد الرهائن الذي ظهر في مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع أثناء قيادته إلى غزة على ظهر دراجة نارية دون أن يتم اكتشافهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "فاجأناهم".

ولكن بعد وقت قصير من بدء المهمة، بدأ الجنود الإسرائيليون والمسلحون في تبادل إطلاق النار، وفقا لروايات شهود عيان والجيش الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن قصفا عنيفا أعقب ذلك، حيث تساقطت الصواريخ والقذائف على المخيم المكتظ بالسكان والذي يأوي آلاف العائلات النازحة.

وأظهر مقطع فيديو معدل ألقط بكاميرات كانت مثبتة في خوذة مدته 45 ثانية نشرته الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، لحظة إنقاذ الرهائن الثلاثة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف طوال مقطع الفيديو، واشتد بعد مغادرة الرهائن المبنى، وشوهد جنديان يرتديان الزي الرسمي.

وبحلول الوقت الذي تم فيه إحضار الرهائن، الذين يشار إليهم بالاسم الرمزي "الألماس"، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​وتم إجلاؤهم بنجاح في طائرتين هليكوبتر، كانت العملية قد خلفت وراءها أثرا مميتا من الدمار.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة إلى مقتل 274 فلسطينيا وإصابة 698 آخرين، وهو ما يمثل أحد أكثر الأيام دموية منذ أشهر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في غزة.

وشكك الجيش الإسرائيلي في هذه الأرقام، وقال إنه يقدر عدد الضحايا في العملية بـ"أقل من 100".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام أي من الجانبين، ولا تفرق وزارة الصحة في غزة بين المدنيين والمسلحين.

"شعرنا بأنها كانت نهاية العالم"

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال فريقين من وحدة القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة إلى المبنيين السكنيين في المخيم لاستعادة الرهائن في وقت واحد خشية أنه إذا أدركت "حماس" أن هناك عملية إنقاذ جارية في أحد المباني، فقد تقوم بقتل الرهائن في الآخر.

وعندما أخرجت القوات الإسرائيلية رهينة، في الشقة الأخرى على بعد 200 متر، حيث كان الرهائن الثلاثة محتجزين، اندلع تبادل لإطلاق النار، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد فرقة القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في يمام (وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة)، أرنون زامورا، أصيب بجروح قاتلة في تلك المعركة.

وذكر الطيراوي ورجل آخر، وكلاهما يعيشان على الجانب الآخر من مكان تنفيذ جزء من عملية الإنقاذ، وسط مخيم النصيرات للاجئين، أنهما شاهدا جنودا إسرائيليين يصلون بسيارات مدنية متنكرين.

وقال عبد الله جودة، الذي نزح من جباليا إلى مخيم النصيرات خلال الحرب، لشبكة CNN، إنه سمع ضجيجاً في الشارع حوالي الساعة 11:30 صباحا وذهب ليرى ما يحدث، وعندما فتح الباب، قال إنه رأى رجالاً، يعتقد أنهم من القوات الإسرائيلية، يغادرون شاحنة مرسيدس يرتدون ملابس سوداء بالكامل ويحملون شعار "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس".

وأضاف: "رأيت عناصر القوات الخاصة، بمجرد خروجهم من السيارة، كان لديهم سلالم في الشرفة تسلقوها رأيتهم لمدة ثانيتين فقط لأنني لو نظرت إليهم لفترة أطول، كان من الممكن أن أقتل".

وتابع: "كان هناك إطلاق نار كثيف... تم إطلاق النار على كل شيء تقريباً. كانت الطائرات الحربية تطلق النار، والطائرات بدون طيار تطلق النار، والقنابل الصوتية. لقد كان الأمر مرعبًا، وشعرنا كما لو كانت نهاية العالم”.

ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل من ادعاءاته، لكن مقطع فيديو أظهر سيارة مرسيدس بيضاء، مع مراتب وأكياس بلاستيكية وأشياء أخرى مربوطة على سطحها وهو مشهد متكرر في المخيم، حيث لجأ العديد من الأشخاص إلى المأوى هربا من الحرب.

وتم تحديد موقع فيديو إنقاذ الرهائن الذي شاركته الشرطة الإسرائيلية في نفس الموقع بواسطة CNN.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لإطلاق نار كثيف من المسلحين، بما في ذلك قذائف صاروخية، وأنه رد بضربات لدعم الفريق على الأرض مع استمرار جهود الاستخراج.

وذكر هاغاري: "كانوا يطلقون قذائف آر بي جي والنار على قواتنا… الطريقة التي تستخدم بها حماس السكان لإطلاق النار على قواتنا، وتدمج نفسها في المدنيين أمر مأساوي"، مضيفا أنه كان هناك "كثير من النيران على قواتنا كنا بحاجة إلى إطلاق النار من الجو ومن الشارع”.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي شاركها الصحفي المحلي فادي ثابت مع CNN، يمكن رؤية صاروخين جو-أرض من صنع الولايات المتحدة يطيران في اتجاهات مختلفة في الساعة 11:28 صباحًا، وفقا للبيانات.

ويبدو أن أحدهما أصاب الجانب الآخر من المبنى حيث كانت سيارة المرسيدس البيضاء متوقفة بالخارج، بينما اصطدم الآخر بمبنى آخر قريب، وتُظهر اللقطات التي أعقبت الغارة تدمير الشاحنة والمبنى.

وأكد اثنان من خبراء الأسلحة المتفجرة، تريفور بول، وهو فني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، وريتشارد وير، باحث في شؤون الأزمات والصراعات في منظمة هيومن رايتس ووتش، وجود الذخائر.

ودمر القصف الجوي المكثف المباني السكنية والمركبات في جميع أنحاء مخيم النصيرات، بحسب شهود عيان ولقطات فيديو.

وقال الطيراوي: "كان إطلاق النار يأتي من مصادر متعددة، لكننا لم نتمكن من رؤية كل شيء لأن أي شخص يحاول النظر سيكون معرضاً لخطر القتل، إنه أمر يفوق الخيال وابل من إطلاق النار الكثيف والصواريخ".

وكان أحد السكان، نضال عبده، يشتري البقالة من سوق النصيرات عندما قال إن الغارات اشتدت، وذكر: "ربما سقط 150 صاروخا في أقل من 10 دقائق، بينما كنا نهرب، سقط المزيد في السوق"، مضيفا أنه لم يشهد شيئا كهذا في غزة من قبل "لقد قضوا على النصيرات، إنه جحيم على الأرض".

وفي مقطع فيديو آخر من قناة "الجزيرة"، تحققت منه شبكة CNN، يمكن رؤية شاحنة تشبه المركبات التي تستخدم عادة لتقديم المساعدات إلى غزة، وهي تسير على طريق برفقة دبابة ومركبات مدرعة إسرائيلية لمسافة حوالي ميل من مخيم اللاجئين.

وابتعدت المركبات عن المخيم باتجاه منطقة قريبة من الرصيف العائم للجيش الأمريكي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تمت عملية الاخراج الرهائن.

ولم تتمكن CNN من التحقق من وقت تصوير الفيديو، لذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم قبل المداهمة أم بعدها.

ونفى الجيش الإسرائيلي استخدام الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في العملية.

وقال مسؤول كبير في إدارة جو بايدن لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية لم تستخدم شاحنة مساعدات في العملية، وعن استخدام الرصيف الأمريكي، قال المسؤول: "لقد هبطوا بالقرب من الرصيف ولكن ليس عليه".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استخدام طائرتين هليكوبتر لإجلاء الرهائن، وقاموا في وقت لاحق بمشاركة لقطات لإحدى إحداهما.

ويُظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN، طائرة هليكوبتر تقلع من الشاطئ في غزة، بالقرب من الرصيف العائم الأمريكي.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، الأحد، يوثق اللحظة التي سمع فيها المسؤولون العسكريون لأول مرة أن الرهائن الثلاثة تم إنقاذهم بنجاح.

وفي الفيديو، يمكن سماع قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان، وهو يقول: "لقد أقلعت الماسات الثلاثة للتو للهبوط باتجاه البلاد".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل على معلومات استخباراتية حول موقع الرهائن من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن خلية أمريكية في إسرائيل دعمت الجهود المبذولة لإنقاذ الرهائن، وعملت مع القوات الإسرائيلية في العملية، في إشارة إلى الفريق الموجود في مكانه لدعم إسرائيل منذ 7 أكتوبر بجمع المعلومات حول الرهائن.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقناة CNN في برنامج "حالة الاتحاد": "لم تكن هناك قوات أمريكية على الأرض في هذه العملية".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو إن رئيس الوزراء وافق على العملية، الخميس الماضي، وكان حاضرا في غرفة القيادة أثناء العملية.

وقال هاغاري إن الاستعدادات بدأت قبل أسابيع وشارك فيها مئات الأفراد من الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلي ووحدة الشرطة الخاصة، مضيفًا أنهم اختاروا تنفيذها خلال النهار لمنحهم عنصر مفاجأة أكبر.

وفي إطار استعداداتهم، قام الجيش ببناء نماذج للشقق التي تم احتجاز الرهائن فيها بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأن موقعهم

وأضاف للصحفيين، السبت، إنه تم إلغاء عمليات مماثلة في اللحظة الأخيرة "أكثر من 3 أو 4 مرات" بسبب الظروف غير المواتية للقوات الخاصة الإسرائيلية.

ولم يحدد ما إذا كانت تلك العمليات تتعلق بنفس الرهائن الأربعة أو آخرين محتجزين في غزة. وأضاف أن معظم الرهائن الآخرين لا محتجزون في ظروف تسمح بتنفيذ عمليات مماثلة.

وقال إن الرهائن المحتجزين في غزة يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مواقع مختلفة، وبعد إجلائهم، تم نقل الرهائن جوا إلى مركز طبي بالقرب من تل أبيب.