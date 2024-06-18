فلسطينيون من غزة يروون ما حدث في مخيم النصيرات لحظة الهجوم الإسرائيلي

"جحيم على الأرض".. مقتل أكثر من 230 فلسطينيا في النصيرات خلال تحرير إسرائيل لـ4 رهائن

(CNN)-- قال الدفاع المدني في غزة، الثلاثاء، إن غارتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة عدة أشخاص آخرين، من عائلتين داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة.

ووفقا للدفاع المدني في غزة، فقد نقلت طواقمه العديد من القتلى والجرحى بعد أن استهدفت طائرات إسرائيلية منزلين لعائلتي الراعي والمدهون فجراً.

وتم نقل خمسة من القتلى، و15 جريحاً على الأقل، إلى مستشفى العودة، بحسب مدير المستشفى الدكتور مروان أبو ناصر. كما تم نقل 10 جثث من أفراد عائلة الراعي بينهم 6 قاصرين، إلى مستشفى شهداء الأقصى، وفقا لما ذكره المستشفى لشبكة CNN، الثلاثاء.

وشهد صحفي يعمل مع CNN على الأرض في غزة أفراد العائلة وهم يتعرفون على جثث القتلى. ومن بينهم أحمد البالغ من العمر 11 عاما، الذي قُتلت والدته حليمة في ضربة جوية، وكان يبكي وهو يحاول التعرف عليها.

وقال: "لماذا لم يأخذني الله مع أمي؟"، وبكي وهو يمسك بجسدها، إلى جانب جدته وخالاته، وأضاف: "رحلت أمي، رحل إخوتي، من بقي في هذه الحياة ليقف بجانبي؟".

وبكى مرة أخرى قائلا: "لماذا لم تأخذني معها يا الله، أتمنى لو مت معها، لقد رحل أغلى ما في حياتي، رحل من أحببت في هذه الحياة يا الله".

وبعد صلاة الجنازة في ساحة المستشفى، قفز أحمد على مؤخرة سيارة الإسعاف التي نقلت جثمان والدته لدفنها.

وقال الناجون إن الضربة وقعت وهم نائمون.

وقال رامي الراعي لشبكة CNN في المستشفى: "استيقظت على أشخاص يسحبونني من تحت الأنقاض. لقد رحل ابني، عمره 17 عاما، ووالدته في العناية المركزة وأخته مصابة في الداخل".

وأضاف: "كلهم أطفال ونساء، رحمهم الله".

وقالت شاهدة أخرى إنها فقدت معظم أفراد أسرتها.

وقالت والدة رامي الراعي لشبكة CNN: "كنا في منزل وأولادي في منزل آخر، لقد استهدفوا منزل أطفالي. لقد رحلت ابنتي، ورحل زوجها وأطفالها، ومات أطفال ابني وزوجته، وأخواتها وأمها، لقد مات ابني".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الغارات الجوية، لكنها لم تتلق ردا بعد.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في تحديث، إنه يواصل عملياته وسط قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال اليوم الماضي، واصلت القوات الجوية الإسرائيلية استهداف عشرات الأهداف الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة"، دون ذكر ضربات في النصيرات تحديدا.