خريطة قبرص وبعدها عن لبنان تتصدران تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدرت خريطة جزيرة قبرص وبعدها عن لبنان تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تهديد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله باستهدافها إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها بهجمات ضد الحزب.

تصريحات زعيم حزب الله هي المرة الأولى التي يهدد فيها قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي وتقع في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 125 ميلا (200 كيلومتر) من لبنان، والتي تشهد مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل منذ عام 2014.

وجاء تهديد نصرالله كجزء من رد ناري على تحذير إسرائيل الذي جعله يتباهى بقدرات جماعته المتنامية ويهدد بـ”هز أركان” إسرائيل إذا “فرضت حرب على لبنان”.

وتصاعدت التوترات بين حزب الله وإسرائيل منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول والحملة العسكرية التي أعقبتها من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت كثافة الهجمات عبر الحدود بين البلدين، مما أثار المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب شاملة.

من جهته رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، على تهديد قائلا للصحفيين، إن قبرص "لا تتورط بأي حال من الأحوال في الصراعات الحربية"، وأضاف: "لقد قرأت التصريحات التي تم الإدلاء بها، وما يجب أن أرد عليه هو أن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في صراعات الحرب، وليست جزءا من المشكلة، بل جزء من الحل، ودورنا في هذا، كما ظهر، على سبيل المثال، من خلال الممر الإنساني، معترف به ليس فقط من قبل العالم العربي ولكن من قبل المجتمع الدولي ككل".