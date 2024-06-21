نتنياهو يوضح لعائلات الرهائن سبب بقاء القوات الإسرائيلية في غزة

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(CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مع عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم ماتوا، وأخبرهم بأن حكومته لا تزال ملتزمة بإعادة الرهائن القتلى والأحياء من غزة.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أضاف نتنياهو أن النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة "يخلق فرصا لإعادة الرهائن".

وتابع: "لن نخرج من قطاع غزة حتى يعود جميع الرهائن، وحتى نقضي على قدرات حماس العسكرية والحكومية، ليس لدينا خيار الاستسلام، ليس لدينا خيار التنازل عن النصر"، وأكد أن إسرائيل "لن تتخلى عن أحد" حتى لو تم إطلاق سراح الرهائن على مراحل.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالمزيد من عائلات الرهائن الذين ماتوا، الأحد.

وبعد قيام الجيش والشرطة الإسرائيليين بإنقاذ 4 رهائن في وقت سابق من هذا الشهر، بلغ عدد الرهائن في هجوم حركة "حماس" الذي نفذته في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 116، بما في ذلك 41 رهينة يعتقد أنهم ماتوا وجثثهم محتجزة في غزة، وفقا لبيانات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن بين هؤلاء الرهائن 5 أمريكيين يعتقد أنهم على قيد الحياة، و4 يعتقد أنهم ماتوا.

وقبل هجوم "حماس"، كان هناك 4 رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، من بينهم اثنان من قوات الأمن يعتقد أنهما ماتا.

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن المحتجزين في غزة، أحياء وأموات، 120 رهينة.