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(CNN)-- أصبحت أرمينيا أحدث دولة تعترف رسميًا بـ "الدولة الفلسطينية"، الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأرمينية.

وقالت الخارجية في بيانها: "لقد دعونا دائما إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية وندعم مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونحن مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة ".

ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه "انتصار للحق والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال"، حسبما كتب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على منصة أكش (تويتر سابقا).

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، سفير أرمينيا بعد هذه الخطوة وفقا لبيان أصدرته.

وأرمينيا هي الدولة رقم 148 من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة التي تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية.