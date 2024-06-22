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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قتل أحد أبرز العناصر المسلحة في لبنان في غارة جوية شرقي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أيمن غطمة، وهو عنصر إرهابي بارز"، قُتل في غارة، السبت، على منطقة البقاع. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن غطمة كان مسؤولاً عن توريد الأسلحة لحماس والجماعة الإسلامية المسلحة في لبنان، وشارك في تطوير البنية التحتية للمسلحين.

وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن أيمن غطمة قُتل بسبب "مشاركته في الترويج وتنفيذ الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل على المدى القريب، ونظرًا لتورطه في الترويج لأنشطة إرهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو لاستهداف سيارة قال إن غطمة كان بداخلها لحظة استهدافه.

ولا يوجد تأكيد فوري على مقتل أيمن غطمة من قبل الجماعات المسلحة في لبنان.