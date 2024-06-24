أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، من أن خطر "امتداد" الحرب الإسرائيلية في غزة إلى الحدود مع لبنان "يتزايد" كل يوم.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في لوكسمبورغ، الاثنين، إن "خطر تأثير وامتداد هذه الحرب على جنوب لبنان، يتزايد كل يوم".

وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي لم تسفر كثيرا عن تهدئة المخاوف.

وقال نتنياهو لقناة 14 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس (في غزة) على وشك الانتهاء"، مما يسمح للقوات الإسرائيلية بتحويل تركيزها إلى الحدود الشمالية مع لبنان.

وأكد بوريل أنه يشعر "بقلق أكبر بكثير" من ذي قبل، مشيرا إلى "تزايد القصف على جانبي الحدود مع لبنان".

وأضاف كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "نحن على أعتاب اتساع الحرب".