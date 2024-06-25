ماذا قال بلينكن لوزير دفاع إسرائيل عن حرب غزة و"حزب الله"؟

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(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن وزيرها أنتوني بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة وقف اتساع نطاق الصراع في غزة وسط مخاوف من التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، شدد بلينكن على أهمية "تجنب المزيد من تصعيد الصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها".

وأضاف أن بلينكن أطلع غالانت على "الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع، وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".

وبحسب البيان، ناقش الاثنان "الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة"، وأكد بلينكن على ضرورة "اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".