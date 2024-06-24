نتنياهو يوضح موقفه من المرحلة الحالية للحرب في غزة ويتعهد بـ"نقل القوة" إلى الجبهة الشمالية

شبح ما نجت منه يطاردها.. شاهد معاناة شابة فلسطينية حتى بعد خروجها من غزة لتلقي العلاج

"تراودني أحلام عن الأطفال المصابين".. جرّاح أسترالي يروي ما حصل له بعد عودته من غزة

(CNN)-- تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصريحاته التي بدا فيها وكأنه يرفض أحدث اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة.

قال نتنياهو متحدثًا خلال جلسة عامة للكنيست، الاثنين: "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع رهائننا - 120 رهينة، من الأحياء والمتوفين. ونحن ملتزمون بالطرح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس بايدن. موقفنا لم يتغير".

وتأتي تعليقاته الأخيرة بعد يوم من قوله في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية محلية إنه مستعد لعقد "صفقة جزئية" مع حماس لإعادة بعض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنه كرّر موقفه بأن الحرب ستستمر بعد وقف إطلاق النار "لتحقيق هدف القضاء على" حماس.

وتتعارض تصريحات نتنياهو مع أهداف الاقتراح الأوسع الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي. وتحدد هذه الخطة، التي قالت الولايات المتحدة إنها إسرائيلية، شروطًا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في نهاية المطاف، مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية.