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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على مقتل شقيقته، في غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، استهدفت منزل عائلته في مخيم الشاطىء للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال هنية، في بيان: "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أزف هذه الكوكبة الجديدة من شهداء العائلة، بينهم شقيقتي الكبرى وعائلتها"، حيث قٌتل 11 شخصًا على الأقل، بمن فيهم عدة أفراد من عائلة هنية، نتيجة الغارة، حسبما قال مستشفى الأهلي لـCNN.

وأضاف هنية: "إذا كان العدو يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم، لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي".

وشدد هنية على موقف الحركة من إبرام اتفاق مع إسرائيل، موضحًا: "ما زلنا نتمسك بأن أي اتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض، ولن يتغير موقفنا هذا في أي مرحلة من المراحل".

وتابع: "العدو اختار التصعيد واجتاح رفح وأغلق المعابر وتسبب بكوارث إنسانية ومجاعة رهيبة في كل أنحاء القطاع"، ودعا المجتمع الدولي إلى السعي إلى وقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع.

وشدد هنية على أن "كل الأفكار حول اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية خالصة، ولا حق لأحد بأن يتدخل فيها، لا الاحتلال ولا غيره"، حسب قوله.

في إبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة جوية أخرى عائلة هنية، وحينها قُتل أبناؤه الثلاثة تزامنًا مع محادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الحرب الإسرائيلية في غزة إلى 37658 قتيلا و86237 جريحًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وزارة الصحة أن الارتفاع يأتي بعد مقتل 32 شخصًا وإصابة 139 في خلال الـ24 ساعة الأخيرة.