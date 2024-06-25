نتنياهو يوضح موقفه من المرحلة الحالية للحرب في غزة ويتعهد بـ"نقل القوة" إلى الجبهة الشمالية

شبح ما نجت منه يطاردها.. شاهد معاناة شابة فلسطينية حتى بعد خروجها من غزة لتلقي العلاج

(CNN) -- قال مصدر إسرائيلي، لشبكة CNN ، الاثنين، إن إسرائيل أكدت لحركة "حماس" من خلال قطر ومصر، أنها ملتزمة بمقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، الذي قدمته مؤخرا وتدعمه الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث بدا وكأنه يرفض المقترح.

بل إن إسرائيل نقلت إلى الوسطاء مقطع الفيديو الذي قال فيه نتنياهو إن إسرائيل لا تزال ملتزمة به وطلبت نقله إلى "حماس"، بحسب المصدر.

وقال المصدر الإسرائيلي لشبكة CNN: "كلمات نتنياهو في الكنيست كانت تصحيحا مهما، وحتى يومنا هذا لم يقل علانية أنه يؤيد المقترح الإسرائيلي، كلام نتنياهو ينقل الكرة إلى ملعب حماس، إذا قالت نعم، فسيكون هناك اتفاق"، وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق مع كل ما حصلنا عليه".

يذكر أن نتنياهو قال، الأحد، خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، إنه مستعد لعقد "صفقة جزئية" مع "حماس" لإعادة بعض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتتعارض تصريحاته مع أهداف المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي.

ويحدد هذا المقترح، الذي قالت الولايات المتحدة إنه خطة إسرائيلية، شروطا تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في نهاية المطاف، مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، قالت "حماس"، في بيان عقب المقابلة، إن "الكلمات التي استخدمها نتنياهو تظهر أنه يبحث فقط عن اتفاق جزئي وليس إنهاء الحرب في غزة"، وواصلت "حماس" إصرارها على أن يتضمن أي اتفاق "تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

يذكر أن محلل CNN باراك رافيد، أول من تحدث عن التواصل الإسرائيلي الجديد مع "حماس".