إسرائيل تعلن مقتل "عنصر في الجهاد".. و"أطباء بلا حدود": كان أحد موظفينا

"هذا هراء".. عامون أيالون يعلق لـCNN على خطة نتنياهو لإنشاء نظام أمني جديد في غزة

"نفقد هويتنا كيهود وبشر".. عامي أيالون يعلق لـCNN على صور "سيلفي" الجنود الإسرائيليين في غزة و"مصاب جنين"

شبح ما نجت منه يطاردها.. شاهد معاناة شابة فلسطينية حتى بعد خروجها من غزة لتلقي العلاج

نتنياهو يوضح موقفه من المرحلة الحالية للحرب في غزة ويتعهد بـ"نقل القوة" إلى الجبهة الشمالية

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن طائرة تابعة لسلاح الجو "قتلت الإرهابي فادي الوادية، الذي كان يعمل كعنصر مهم في منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

وأضاف الجيش، في بيان، أن الوادية "قام بتطوير صواريخ المنظمة الإرهابية وكان شخصية مركزية في معرفة المنظمة الإرهابية بالإلكترونيات والكيمياء".

وفي المقابل، أصدرت منظمة "أطباء بلا حدود" بيانا قالت فيه: "نحن غاضبون وندين بشدة مقتل زميلنا فادي الودية في هجوم هذا الصباح في مدينة غزة".

وأضافت أن فادي الوادية أخصائي العلاج الطبيعي (33 عاما) وأب لثلاثة أطفال، قُتل في الهجوم مع 5 أشخاص آخرين، بينما كان يستقل دراجته للعمل بالقرب من عيادة المنظمة حيث كان يقدم الرعاية، وذكرت أنه انضم إلى أطباء بلا حدود في 2018.

وعرضت المنظمة في بيانها صورة، قالت إنها التقطت 2022، لفادي الوادية وهو يعالج مريضا صغيرا في عيادة ببيت لاهيا شمال غزة، كانت تدعمها سابقا.

وذكرت "أطباء بلا حدود" أن الوادية سادس موظف لديها يقتل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصفت مديرة عمليات المنظمة في الأراضي الفلسطينية، كارولين سيغان، الهجوم بأنه "مثال وحشي آخر على القتل غير المبرر للمدنيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة"، وأضافت أن المنظمة تواصل التحقق من تفاصيل "هذا الحادث المروع".

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تحقق دائما لمعرفة من الذي توظفه، زميلك فادي الوادية، كان إرهابيا بارزا في الجهاد الإسلامي، قام بتطوير مجموعة صواريخ المنظمة الإرهابية كوسيلة لتعريض حياة المدنيين للخطر، إنه مجرد حالة أخرى من الإرهابيين في غزة الذين يستغلون السكان المدنيين كدروع بشرية".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي ومنظمة أطباء بلا حدود للحصول على مزيد من التوضيح حول وضع فادي الوادية.