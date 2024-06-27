متحدث باسم نتنياهو لـCNN: تلقينا تطمينات من أمريكا بشأن شحنات الأسلحة

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(CNN)-- قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ديفيد منسر، الأربعاء، إن بلاده تلقت من الولايات المتحدة بأنه "تطمينات سيتم رفع المعوقات"، التي يُزعم أنها تبطئ تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف منسر خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال لشبكة CNN: "لقد تلقينا تأكيدات خلال هذا الأسبوع بأن هذه المعوقات، لأي سبب حدث، قد تم رفعها".

وتابع: "في الأيام القليلة الماضية تلقينا تطمينات، ونأمل أن تتحول تلك التطمينات إلى واقع، ونحن على ثقة بأنهم سيفعلون ذلك".

وكرر منسر التأكيد على وجود تباطؤ في تسليم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل على الرغم من نفي الولايات المتحدة وجود تباطؤ الأسبوع الماضي، وأضاف: "لقد أوضح رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية كان هناك تباطؤ في كمية الأسلحة الحيوية اللازمة للدفاع".

وعندما طُلب منه توضيح ما إذا كانت هناك أسلحة محددة تم حجبها أو ما إذا كانت أسلحة بشكل عام، وجه منسر CNN إلى الجيش الإسرائيلي، الذي رفض التعليق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال، الخميس، إنه "لا توجد معوقات بشأن إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل"، ودحض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أثارت توترا شديدا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وقال ميلر: "أعتقد أن الجزء غير الصحيح هو أن هناك معوقات يجب التغلب عليها، ومن الواضح أن هناك شحنة واحدة من الذخائر التي وضعناها قيد المراجعة وما زالت قيد المراجعة".