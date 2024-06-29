السعودية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بشكل فوري"

أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت المملكة العربية السعودية مواطنيها إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، في غضون تفاقم التوتر ما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عبر الحدود.

وقالت السفارة السعودية في بيروت في بيان، السبت، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".

وحث بيان السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان على مغادرتها "بشكل فوري".

كانت دول عربية من بينها الكويت والأردن، حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع، في ظل تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات للقناة 14، إن تركيز الجيش يمكن أن يتحول إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، بعد "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس (في غزة)"، التي قال إنها "على وشك الانتهاء".