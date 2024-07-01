بيني غانتس للسفراء الأوروبيين: لبنان سيدفع ثمن تصرفات حزب الله

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القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، للسفراء الأوروبيين إنه إذا لم يتم التوصل إلى "ترتيب" على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية قريبا، فإن لبنان كدولة "سيدفع ثمن إرهاب حزب الله".

وأضاف بيني غانتس، الاثنين: "حتى الآن لم يدفع لبنان ثمن هذه الحرب، وسيبدأون الشعور بها قريبا. إنهم بحاجة إلى التأكد من توقف حزب الله. يحتاج حزب الله إلى أن يقرر ما إذا كان فرعا إيرانيا أم منظمة لبنانية ويدفع ثمن ما يحدث نتيجة لذلك".

وانخرط حزب الله وإسرائيل في ضربات عبر الحدود منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين، وزيادة خطر تصعيد الحرب الإقليمية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، أنه شن هجمات على أهداف مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم من إصابة 18 جنديا إسرائيليا نتيجة سقوط طائرة بدون طيار متفجرة في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.