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(CNN)-- استخدمت القوات الإسرائيلية ذخائر أمريكية الصنع في غارة مميتة على مجمع مدرسي كان يأوي نازحين بالقرب من خان يونس في جنوب غزة، وفقًا لتحليل شبكة CNN لمقطع فيديو من مكان الحادث.

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وأصيب 53 آخرون في الغارة التي أصابت بوابة مجمع مدارس المتنبي، المعروف أيضًا محليًا باسم مدارس العودة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث من قبل صحفي يعمل لدى شبكة CNN في أعقاب الغارة، تظهر بوضوح بقايا قنبلة أمريكية الصنع ذات قطر صغير من طراز GBU-39 (SDB).

البقية هي الجزء الخلفي من الذخيرة، وفقًا لثلاثة خبراء في الأسلحة المتفجرة الذين راجعوا الفيديو لشبكة CNN.

"استنادًا إلى الشكل المميز للزعنفة، وأغطية البراغي، بالإضافة إلى الشكل العام لشظية الذخيرة... تتوافق هذه البقايا مع نظام تشغيل الذيل من سلسلة GBU-39 الموجود في الجزء الخلفي من الذخيرة"، قال باتريك سينفت، منسق الأبحاث في خدمات أبحاث التسلح (ARES) لشبكة CNN.

وقال تريفور بول، وهو متخصص سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، لشبكة CNN إن البقايا كانت من قسم تشغيل ذيل SDB/GBU-39.

وكتب بول، في حسابه عبر منصة إكس: "جزء من القسم مفقود، يظهر مقطعًا من الأجزاء الداخلية".

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مسلحًا في حماس خلال الغارة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء: "في وقت سابق من هذا المساء، باستخدام ذخيرة دقيقة، ضربت (القوات الجوية الإسرائيلية) إرهابيًا من الجناح العسكري لحماس شارك، من بين أنشطة إرهابية أخرى، في مذبحة 7 أكتوبر الوحشية".

سألت CNN الجيش الإسرائيلي عن استخدام الذخائر الأمريكية الصنع المستخدمة في غارة خان يونس.

حددت CNN بقايا قنابل GBU-39 ذات القطر الصغير في غارتين إسرائيليتين أخريين في الأشهر القليلة الماضية.

وقنبلة GBU-39، التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف نقطية ذات أهمية استراتيجية". وتؤدي إلى أضرار جانبية منخفضة، حسبما قال خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث لشبكة CNN بعد الضربة الأولى على مخيم رفح في 26 مايو/أيار.

وقال كوب سميث، وهو أيضًا ضابط مدفعية سابق في الجيش البريطاني: "إن استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، سيؤدي دائمًا إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان".