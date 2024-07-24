ترامب يكشف كواليس التحضير للقاء مع نتنياهو.. والخارجية الأمريكية تعلق

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع معه، ومن المتوقع أن يتم اللقاء الجمعة في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "لقد سألوني إن كان بإمكانه مقابلتي أم لا، فقلت بالتأكيد، عليه أن يجتمع مع كلا الجانبين، وعليهم أن يقوموا بعملهم".

وتتواصل شبكة CNN مع مكتب نتنياهو للتأكد من الجهة التي طلبت الاجتماع.

وسيلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس، الأربعاء، بينما من المتوقع أن يجتمع بشكل منفصل مع الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية لقاء نتنياهو مع ترامب بأنه "حدث روتيني"، وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: " من الشائع أن يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات في الدول الأجنبية مع الأحزاب السياسية والمرشحين لمنصب الرئيس أثناء وجودهم هنا في الولايات المتحدة، ونحن نفعل الشيء نفسه".

وأشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى في السابق "قادة ومرشحي المعارضة عدة مرات خلال زياراته حول العالم".