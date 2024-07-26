بن غفير يشعل تفاعلا بتدوينة مخاطبا كامالا هاريس بعد لقاء نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة موجهة لنائب الرئيس الأمريكي والمرشحة بسباق الراسة 2024، كامالا هاريس.

وقال بن غفير في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، صباح الجمعة: "لن يكون هناك هدنة السيدة المرشحة".

وكانت هاريس قد صرحت بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بأن "الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة"، قائلة: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب بطريقة تجعل إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير".

وأعربت عن دعمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشارت إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وقالت إنها عبرت لنتنياهو عن "قلقها الشديد إزاء حجم المعاناة الإنسانية" في غزة، بما في ذلك الوفيات بين المدنيين والوضع الإنساني المروع الذي يتكشف هناك.